Воскресенье, 8 марта 2026, 18:30 мск

«Хвост виляет собакой»: Путин оценил отношения Киева и ЕС

Архив. Фото kremlin.ru

Ситуация в отношениях Киева и Евросоюза охарактеризуется как «хвост виляет собакой». Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот», – сказал президент в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Как считает Путин, действия киевского режима агрессивны и опасны. При этом, как обратил внимание глава российского государства, даже в такой ситуации Евросоюз продолжает потакать Киеву и предоставлять ему бесконечную помощь оружием и деньгами.

© 2026, РИА «Новый День»

