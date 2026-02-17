российское информационное агентство 18+

Вторник, 17 февраля 2026, 09:31 мск

Европарламентариям заблокировали функции ИИ на планшетах из-за риска шпионажа

Депутатам Европарламента недоступна функция искусственного интеллекта на планшетах. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на внутреннее письмо органа.

Функции ИИ были заблокированы из соображений безопасности. Как отмечается в письме, во время работы с виртуальными помощниками с устройства поставщикам услуг отправляются данные, которые могут быть скомпрометированы.

Кроме того, Европарламент призвал депутатов ограничить использование ИИ-функций и на их личной технике, прибегая к работе только с самыми необходимыми.

Брюссель, Зоя Осколкова

