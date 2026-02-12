российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 февраля 2026, 12:56 мск

Во Франции 850 тысяч домов остались без света из-за шторма

Непогода обрушилась на юг Франции, где 850 тысяч домов остались без энергоснабжения. Один человек погиб из-за упавшего дерева. Об этом сообщают местные СМИ.

Шторм «Нильс» принес собой проливные дожди и риск наводнений. В 32 департаментах Франции действует предупреждение о повышенном – «оранжевом» – уровне погодной опасности. В пяти департаментах ввели «красный» – самый высокий уровень.

Наиболее сложная ситуация сложилась в регионах Новая Аквитания и Окситания, где без света остались 485 тысяч и 318 тысяч домохозяйств соответственно. В Новой Аквитании дерево упало на грузовик, смертельные травмы получил водитель.

Кроме того, из-за шторма отменены междугородние железнодорожные перевозки, на автотрассах наблюдаются многокилометровые заторы. Ряд горнолыжных курортов в Альпах прекратил работу.

Париж, Зоя Осколкова

