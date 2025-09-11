Из-за наводнений на острове Бали погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли из-за наводнений на индонезийском острове Бали, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ.

Непогода обрушилась на Денпасар и округа Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Непрерывные дожди, продолжавшиеся более суток, вызвали разлив реки Бадунг, что привело к затоплению городских районов.

Сотни жителей были вынуждены эвакуироваться, прекращена работа школ, храмов и других общественных учреждений.

На данный момент известно о девяти погибши, еще двое числятся пропавшими. В общей сложности из-за наводнений пострадали более 200 семей.

Для ликвидации последствий стихии в регион направили дополнительные силы и тяжелую технику.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube