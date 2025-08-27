На Сахалине эвакуируют десятки жителей из-за наводнения

На Сахалин обрушились мощные ливни, из-за которых вышла из берегов река Казачка. Под воду уходят жилые дома и дороги. Спасатели эвакуируют жителей.

По данным МЧС РФ, в Невельском районе из-за осадков река Казачка вышла из берегов, подтопив 24 приусадебных участка и семь домов. «На месте работает опергруппа МЧС России – 27 специалистов и 12 единиц техники. Уже эвакуированы 37 человек», – сообщили в ведомстве.

В Невельском районе введен режим ЧС. Под воду ушло село Колхозное, где проживает 318 человек. В районе села Селезнево сошел сель, дорога Невельск – Горнозаводск перекрыта.

На острове Монерон, популярном у туристов, сошли селевые потоки, нарушено энергоснабжение. Природный парк закрыт до 7 сентября.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

