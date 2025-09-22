Супертайфун обрушился на Филиппины

На Филиппинах эвакуируют тысячи жителей из-за супертайфуна «Рагаса». Дальше шторм двинется на Китай.

Тайфун обрушился на остров Паналтэн провинции Кагаян. Власти республики заблаговременно провели эвакуацию, свои дома пришлось покинуть 14 тысячам жителей.

«Рагаса» сформировался из тропической депрессии в северо-западной части Тихого океана вечером 18 сентября, за последние четыре дня он усилился на 8 уровней, став супертайфуном.

Массовая эвакуация проводится и в Китае, куда движется шторм. Так, по данным местных СМИ, в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун эвакуируют 400 тысяч человек и остановят железнодорожное сообщение. Кроме того, аэропорт Гонконга планирует приостановить все рейсы на 36 часов.

Манила, Зоя Осколкова

