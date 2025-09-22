российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 сентября 2025, 16:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Супертайфун обрушился на Филиппины

На Филиппинах эвакуируют тысячи жителей из-за супертайфуна «Рагаса». Дальше шторм двинется на Китай.

Тайфун обрушился на остров Паналтэн провинции Кагаян. Власти республики заблаговременно провели эвакуацию, свои дома пришлось покинуть 14 тысячам жителей.

«Рагаса» сформировался из тропической депрессии в северо-западной части Тихого океана вечером 18 сентября, за последние четыре дня он усилился на 8 уровней, став супертайфуном.

Массовая эвакуация проводится и в Китае, куда движется шторм. Так, по данным местных СМИ, в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун эвакуируют 400 тысяч человек и остановят железнодорожное сообщение. Кроме того, аэропорт Гонконга планирует приостановить все рейсы на 36 часов.

Манила, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Наводнение

Из-за наводнений на острове Бали погибли девять человек / В Индии более 30 человек погибли из-за схода оползня на паломническом маршруте / На Сахалине эвакуируют десятки жителей из-за наводнения / На федеральной трассе «Колыма» обрушился мост / На Кубани бушует непогода: оползни и смерчи обрушились на черноморское побережье / В Румынии семь человек погибли из-за наводнений / Ливни, обрушившиеся на Пекин, унесли жизни 30 человек / Жертвами муссонных дождей в Пакистане стали 279 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наводнение,