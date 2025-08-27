В Индии более 30 человек погибли из-за схода оползня на паломническом маршруте

В Индии более 30 человек погибли из-за сильных ливней, спровоцировавших сход оползня. Об этом сообщают местные СМИ.

Непогода бушует в северных районах Индии. Оползень сошел возле храма Вайшно Деви на знаменитом паломническом маршруте. На данный момент известно о 34 погибших.

Как сообщалось на прошлой неделе, несколько десятков человек погибли из-за наводнений в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, около 200 пропали без вести.

В нескольких районах на севере Индии закрыли учебные заведения. Наблюдаются массовые перебои в электроснабжении, водоснабжении и мобильной связи.

Кроме того, в городе Мадхапур на северо-западе страны обрушился мост, несколько автомобилей упали в реку. На месте работают оперативные службы.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube