В Индии более 30 человек погибли из-за схода оползня на паломническом маршруте

В Индии более 30 человек погибли из-за сильных ливней, спровоцировавших сход оползня. Об этом сообщают местные СМИ.
Непогода бушует в северных районах Индии. Оползень сошел возле храма Вайшно Деви на знаменитом паломническом маршруте. На данный момент известно о 34 погибших.
Как сообщалось на прошлой неделе, несколько десятков человек погибли из-за наводнений в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, около 200 пропали без вести.
В нескольких районах на севере Индии закрыли учебные заведения. Наблюдаются массовые перебои в электроснабжении, водоснабжении и мобильной связи.
Кроме того, в городе Мадхапур на северо-западе страны обрушился мост, несколько автомобилей упали в реку. На месте работают оперативные службы.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»