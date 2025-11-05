российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 ноября 2025, 13:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На Филиппинах во время тайфуна погибли 66 человек

На Филиппинах 66 человек погибли во время тайфуна «Калмаэги». Из-за наводнения жители ждут помощи на крышах домов, еще 26 человек числятся пропавшими без вести.

Ураган обрушился на центральную часть страны, которая не так давно пострадала от разрушительного землетрясения. Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 130 км в час, порывы – до 180 км в час.

В провинции Себу, наиболее пострадавшей от тайфуна, объявлено чрезвычайное положение. Отменено около 190 внутренних авиарейсов.

На данный момент жертвами стихии стали 66 человек, в том числе шестеро разбились в результате крушения вертолета ВВС Филиппин, который был направлен в пострадавшие от урагана провинции для оказания гуманитарной помощи. 26 человек пропали без вести. Десятки автомобилей были смыты водным потоком, поэтому число погибших может вырасти.

По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), на Филиппинах сейчас могут находится 550-600 российских туристов. Посольство РФ предупредило россиян о необходимости соблюдать меры предосторожности, следить за оповещениями местных властей и экстренных сил, избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Манила, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Наводнение

Во Вьетнаме девять человек погибли из-за наводнения / В Мексике более 40 человек стали жертвами наводнений / В Китае 150 тысяч человек эвакуировали из-за тайфуна / Супертайфун обрушился на Филиппины / Из-за наводнений на острове Бали погибли девять человек / В Индии более 30 человек погибли из-за схода оползня на паломническом маршруте / На Сахалине эвакуируют десятки жителей из-за наводнения / На федеральной трассе «Колыма» обрушился мост

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, Наводнение,