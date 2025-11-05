На Филиппинах во время тайфуна погибли 66 человек

На Филиппинах 66 человек погибли во время тайфуна «Калмаэги». Из-за наводнения жители ждут помощи на крышах домов, еще 26 человек числятся пропавшими без вести.

Ураган обрушился на центральную часть страны, которая не так давно пострадала от разрушительного землетрясения. Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 130 км в час, порывы – до 180 км в час.

В провинции Себу, наиболее пострадавшей от тайфуна, объявлено чрезвычайное положение. Отменено около 190 внутренних авиарейсов.

На данный момент жертвами стихии стали 66 человек, в том числе шестеро разбились в результате крушения вертолета ВВС Филиппин, который был направлен в пострадавшие от урагана провинции для оказания гуманитарной помощи. 26 человек пропали без вести. Десятки автомобилей были смыты водным потоком, поэтому число погибших может вырасти.

По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), на Филиппинах сейчас могут находится 550-600 российских туристов. Посольство РФ предупредило россиян о необходимости соблюдать меры предосторожности, следить за оповещениями местных властей и экстренных сил, избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Манила, Зоя Осколкова

