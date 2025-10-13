В Мексике более 40 человек стали жертвами наводнений

В Мексике 44 человека погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Мощные ливни обрушились сразу не несколько регионов страны. В Национальной координации гражданской защиты сообщили, что в Веракрусе жертвами стали 18 человек, в Идальго – 16, в Пуэбле – девять, один человек погиб в Керетаро.

В пострадавших районах наблюдаются массовые отключения электричества. Без света остались более 320 тысяч жителей.

Федеральные власти направили дополнительны силы для борьбы с последствиями стихии в 139 муниципалитетов. Помощь экстренным службам оказывают военные.

В пятницу президент Мексики Клаудиа Шейнбаум Пардо учредила Комитет по чрезвычайным ситуациям, который работает на постоянной основе и координирует межведомственные действия.

Мехико, Зоя Осколкова

