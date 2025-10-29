Во Вьетнаме девять человек погибли из-за наводнения

Во Вьетнаме проливные дожди стали причиной наводнений и схода оползней. По предварительным данным, погибли девять человек.
Циклон обрушился на центральную часть страны. Продолжительные мощные ливни стали причиной подтоплений 100 тысяч домохозяйств.
В некоторых районах сошли оползни, которые нарушили подачу электроэнергии и заблокировали дорожное движение.
Шесть из девяти погибших проживали в городах Дананг и Хойан. Еще пять человек числятся пропавшими без вести.
По прогнозам синоптиков, такая погода продлится еще как минимум сутки.
Ханой, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»