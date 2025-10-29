российское информационное агентство 18+

Среда, 29 октября 2025, 15:20 мск

Во Вьетнаме девять человек погибли из-за наводнения

Во Вьетнаме проливные дожди стали причиной наводнений и схода оползней. По предварительным данным, погибли девять человек.

Циклон обрушился на центральную часть страны. Продолжительные мощные ливни стали причиной подтоплений 100 тысяч домохозяйств.

В некоторых районах сошли оползни, которые нарушили подачу электроэнергии и заблокировали дорожное движение.

Шесть из девяти погибших проживали в городах Дананг и Хойан. Еще пять человек числятся пропавшими без вести.

По прогнозам синоптиков, такая погода продлится еще как минимум сутки.

Ханой, Зоя Осколкова

