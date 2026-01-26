российское информационное агентство 18+

Понедельник, 26 января 2026, 18:47 мск

Оползень в Индонезии уничтожил две деревни

В Индонезии оползень сошел на жилые поселения. По предварительным данным, погибли не менее 25 человек.

Проливные дожди обрушились на индонезийскую провинцию Западная Ява. В результате схода грунта две небольшие деревни были практически полностью разрушены.

Спасатели обнаружили 25 тел погибших, еще около 80 человек числятся пропавшими без вести. Поиски временно приостановлены из-за плохих погодных условий.

В метеорологическом агентстве Индонезии дают негативный прогноз. Муссоны в ближайшее время могут принести еще больше разрушений в особенности в сельских высокогорных районах.

Джакарта, Зоя Осколкова

