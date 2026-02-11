Запасы газа в Европе упали до минимума за четыре года

Запасы в газохранилищах ЕС упали до минимума с 2022 года. Об этом свидетельствует статистика европейской Агрегированной системы хранения газа.

Газохранилища Евросоюза заполнены на 36,1% – это минимальное значение с 9 февраля 2022 года. Темпы отбора топлива выросли до максимума за последние пять лет – уровень заполненности хранилищ сократился на 25,4 п. п.

В Нидерландах и Хорватии показатель опустился ниже 20% – 18,86% и 17,44% соответственно. Еще в прошлом году таких низких уровней запасов в ЕС не отмечалось.

Кроме того, хранилища в Бельгии, Франции, Германии и Латвии сейчас заполнены менее чем на 30%, а у Дании и Словакии – на 40%.

Брюссель, Зоя Осколкова

