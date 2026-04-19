Вице-премьер правительства Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал возобновить поставки энергоресурсов из России. О этом он заявил на митинге правых партий ЕС «Патриоты за Европу».

«США приостановили до 16 мая санкции, блокирующие торговлю и закупки российской нефти. Это сделали не какие-то бывшие советские отсталые страны – это сделала величайшая демократия мира. Если они делают это в Вашингтоне, это же должны сделать и в Брюсселе», –сказал он.

Политик подчеркнул, что Европа вместо закрытия заводов, школ и больниц должна вернуться к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, «поскольку мы не воюем» с Москвой.

Рим, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube