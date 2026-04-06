Мировые цены на нефть колеблются около $110 за баррель

Мировые цены на нефть колеблются около уровня в $110 за баррель на фоне неопределенной ситуации с военным конфликтом на Ближнем Востоке. На торгах на лондонской бирже ICE североморское «черное золото» марки Brent продается вблизи отметки $109 за баррель.

В то же время американская нефть WTI торгуется около $112,5 за баррель.

Накануне на электронных торгах стоимость «черного золота» вновь достигала $115 за баррель.

Из комментариев аналитиков следует, что участники рынка следят за геополитической ситуацией в мире и ищут альтернативные источники для поставок нефти.

Лондон, Апрель, Анастасия Смирнова

