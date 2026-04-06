Турецкая плавучая станция поможет Кубе восполнить нехватку энергии

Турецкая плавучая электростанция «Белгин Султан» поможет Кубе в энергетический кризис. Об этом сообщает газета Türkiye.

По данным издания, электростанция прибыла в порт Гаваны и уже подключилась к электросетям, чтобы обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев.

«Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов», – говорится в статье.

США с начала года блокируют поставки топлива на Кубу. Ситуацию усугубило то, что Гавана прекратила получать нефть из Венесуэлы, своего основного поставщика, после того как Штаты захватили президента Николаса Мадуро в начале января 2026 года. Позже были прекращены поставки из Мексики после угроз со стороны американской администрации ввести дополнительные пошлины для стран, которые поставляют нефть напрямую или косвенно.

Россия отправила в помощь кубанцам танкер с нефтью. Вместе с тем США решили не перехватывать российской судно. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит никаких проблем в том, чтобы российская нефть дошла на остров.

Гавана, Зоя Осколкова

