Понедельник, 6 апреля 2026, 11:47 мск

Турецкая плавучая станция поможет Кубе восполнить нехватку энергии

Турецкая плавучая электростанция «Белгин Султан» поможет Кубе в энергетический кризис. Об этом сообщает газета Türkiye.

По данным издания, электростанция прибыла в порт Гаваны и уже подключилась к электросетям, чтобы обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев.

«Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов», – говорится в статье.

США с начала года блокируют поставки топлива на Кубу. Ситуацию усугубило то, что Гавана прекратила получать нефть из Венесуэлы, своего основного поставщика, после того как Штаты захватили президента Николаса Мадуро в начале января 2026 года. Позже были прекращены поставки из Мексики после угроз со стороны американской администрации ввести дополнительные пошлины для стран, которые поставляют нефть напрямую или косвенно.

Россия отправила в помощь кубанцам танкер с нефтью. Вместе с тем США решили не перехватывать российской судно. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит никаких проблем в том, чтобы российская нефть дошла на остров.

Гавана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Турция

Путин обсудил с Эрдоганом Украину и проблемы на Ближнем Востоке / Турецкий курорт накрыла мощная песчаная буря из Африки / В аварии в Стамбуле пострадали 17 полицейских / Несколько стран хотят создать консорциум для управления потоками нефти / В Черном море беспилотник атаковал шедший из России турецкий танкер с нефтью / Российским туристам напомнили об обмане с чисткой обуви в Стамбуле / «Газпром»: ВСУ за 2 недели атаковали 12 раз объекты, обеспечивающие поставки газа в Турцию / Россиянам посоветовали не ждать дешевого отдыха в Турции летом 2026 года

