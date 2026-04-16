Четверг, 16 апреля 2026, 15:49 мск

В Турции по делам о стрельбе в двух школах задержали 83 человека

В Турции задержали 83 человека в ходе расследований двух случаев стрельбы в школах. Об этом сообщает местный телеканал Haberler.

«Были вынесены приказы о задержании 83 человек, доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях был заблокирован, а 93 группы в Telegram закрыты», – сообщается в публикации.

Отмечается, что рамках расследований преступлений, совершенных на цифровых платформах, задержаны шесть несовершеннолетних, которые были вовлечены в противоправную деятельность.

Как сообщалось ранее, восьмиклассник принес оружие в рюкзаке и открыл огонь по ученикам пятого класса в городе Кахраманмараш. Это ЧП произошло всего спустя сутки после аналогичного инцидента в другом турецком городе – Сиверек. Подросток устроил стрельбу в здании профессионально-технического лицея.

В результате двух нападений девять человек погибли, как минимум 30 постадали, шесть из них госпитализированы в критическом состоянии. В обоих случаях открывшие огонь покончили с собой.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

