российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 апреля 2026, 13:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Бывший ученик открыл огонь в школе в Турции: ранены 16 человек

На юго-востоке Турции подросток устроил стрельбу в лицее. В результате нападения на школу пострадали как минимум 17 человек. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Инцидент произошел в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея. По информации телеканала TGRT, 18-летний нападавший сначала открыл беспорядочный огонь из дробовика во внутреннем дворе школы, затем он ворвался в здание лицея, где продолжил стрельбу. В результате происшествия, по разным данным, пострадали от 7 до 17 человек.

На место инцидента прибыли спецназ полиции и медики. Учеников лицея эвакуировали. По данным телеканала NTV, силовики проводят операцию по нейтрализации нападавшего. Отмечается, что злоумышленник мог захватить заложников.

Позже губернатор провинции Хасан Шылдак уточнил, что в результате нападения пострадали 16 человек, среди них ученики и как минимум двое учителей. По его словам, нападавший учился в этом лицее до девятого класса. Затем он перевелся в другую школу. Злоумышленник покончил с собой при попытке полиции обезвредить его в здании учебного заведения.

Анкара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

