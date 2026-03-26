Четверг, 26 марта 2026, 10:24 мск

В Черном море беспилотник атаковал шедший из России турецкий танкер с нефтью

Танкер турецкой компании Altura, шедший из России и перевозивший 140 тыс. тонн нефти, был атакован беспилотником в Черном море в 24 км от входа в пролив Босфор. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

После удара по судну произошел мощный взрыв, в результате чего были повреждены капитанский мостик и машинное отделение. Также зафиксирована течь в машинном отделении.

Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер шел из Новороссийска в Стамбул.

Капитан судна запросил экстренную помощь. На место происшествия направлены катера береговой охраны, Управления береговой безопасности и охраны побережья, а также специализированное судно экстренного реагирования Nene Hatun.

Экипаж танкера состоит из 27 граждан Турции, никто из них не пострадал.

Официальных заявлений турецких властей относительно нападения на судно пока не поступало.

Анкара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

