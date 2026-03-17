Российским туристам напомнили об обмане с чисткой обуви в Стамбуле

Российским туристам в Турции напомнили о распространенной схеме мошенничества. Чистильщики обуви пристают к иностранцам, а потом требуют деньги.

Чаще всего аферисты высматривают в толпе туристов и якобы случайно сталкиваются с ними, роняя щетку для чистки обуви. Если вежливый иностранцев поднимет щетку, ему предлагают почистить обувь бесплатно, но затем за услугу начинают требовать деньги.

«Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу. Вы не обязаны поднимать чужую щетку и отдавать ее, даже если вам предлагают «бесплатную чистку» – не соглашайтесь», – рассказал РИА «Новости» эксперт по безопасности и полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.

Чтобы отвадить мошенника, нужно немедленно уйти, используя фразы «не трогайте меня», «мне не нужна услуга», «я вызову полицию». Можно начать снимать происходящее на видео, чтобы при обращении в полицию доказать навязывание услуги.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube