Число погибших в Турции при стрельбе в школе увеличилось до девяти

Количество жертв стрельбы в школе в турецком городе Кахраманмараш возросло до девяти. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мустафа Чифтчи.

По его словам, погибли восемь учеников и один преподаватель. В то же время 13 человек госпитализированы, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, восьмиклассник принес оружие в рюкзаке и открыл огонь по ученикам пятого класса. Примечательно, что это ЧП произошло всего спустя сутки после аналогичного инцидента в другом турецком городе – Сиверек. Подросток подросток устроил стрельбу в здании профессионально-технического лицея. В результате нападения пострадали как минимум 17 человек.

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube