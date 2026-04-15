российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 апреля 2026, 19:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Число погибших в Турции при стрельбе в школе увеличилось до девяти

Количество жертв стрельбы в школе в турецком городе Кахраманмараш возросло до девяти. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мустафа Чифтчи.

По его словам, погибли восемь учеников и один преподаватель. В то же время 13 человек госпитализированы, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, восьмиклассник принес оружие в рюкзаке и открыл огонь по ученикам пятого класса. Примечательно, что это ЧП произошло всего спустя сутки после аналогичного инцидента в другом турецком городе – Сиверек. Подросток подросток устроил стрельбу в здании профессионально-технического лицея. В результате нападения пострадали как минимум 17 человек.

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Турция

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Турция,