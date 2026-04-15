Число погибших в Турции при стрельбе в школе увеличилось до девяти

Количество жертв стрельбы в школе в турецком городе Кахраманмараш возросло до девяти. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мустафа Чифтчи.
По его словам, погибли восемь учеников и один преподаватель. В то же время 13 человек госпитализированы, шестеро из них находятся в критическом состоянии.
Как сообщалось ранее, восьмиклассник принес оружие в рюкзаке и открыл огонь по ученикам пятого класса. Примечательно, что это ЧП произошло всего спустя сутки после аналогичного инцидента в другом турецком городе – Сиверек. Подросток подросток устроил стрельбу в здании профессионально-технического лицея. В результате нападения пострадали как минимум 17 человек.
Анкара, Анастасия Смирнова
