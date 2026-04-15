Четыре человека погибли и более 20 ранены при стрельбе в школе в Турции

Спустя сутки после атаки на школу в городе Сиверек в Турции произошло второе нападение. В этот раз старшеклассник расстрелял учеников из украденного у отца пистолета.

Инцидент произошел в Кахраманмараше. Как сообщил губернатор Мюкеррем Унлюер, ученик восьмого класса принес оружие в рюкзаке и открыл огонь по ученика пятого класса. В результате четверо погибли, более 20 получили ранения. Четверо пострадавших госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Предполагается, что оружие, использованное нападавшим, принадлежало его отцу, который ранее служил в правоохранительных органах. Унлюер уточнил, что стрелявший школьник получил смертельное ранение. Пока нет данных о том, сделал он это намеренно, или это была случайность во время беспорядочной стрельбы, передает NTV.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится расследование.

Накануне в районе Сиверек провинции Шанлыурфа подросток устроил стрельбу в здании профессионально-технического лицея. В результате нападения пострадали как минимум 17 человек. Нападавший учился в этом лицее до девятого класса. Затем он перевелся в другую школу. Злоумышленник покончил с собой при попытке полиции обезвредить его в здании учебного заведения.

Анкара, Зоя Осколкова

