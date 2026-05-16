российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

СМИ: в турецком Самсуне взорвался украинский дрон

В городе Самсун на черноморском побережье Турции беспилотник упал в субботу утром на одну из улиц. При падении дрон взорвался. В результате инцидента в двух домах повреждены кровли и выбиты стекла, передает агентство DHA. Чудом никто не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП, в том числе принадлежность дрона и цель его запуска.

По данным издания Doğru Haber, взорвавшийся беспилотником был украинским. Отмечается, что, вероятно, летательный аппарат сбился с курса во время атаки на Крым или Краснодарский край из-за технической неисправности.

Анкара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Турция

В Турции по делам о стрельбе в двух школах задержали 83 человека / Число погибших в Турции при стрельбе в школе увеличилось до девяти / Четыре человека погибли и более 20 ранены при стрельбе в школе в Турции / Бывший ученик открыл огонь в школе в Турции: ранены 16 человек / В Стамбуле вооруженные люди устроили стрельбу у консульства Израиля / Турецкая плавучая станция поможет Кубе восполнить нехватку энергии / Путин обсудил с Эрдоганом Украину и проблемы на Ближнем Востоке / Турецкий курорт накрыла мощная песчаная буря из Африки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Турция,