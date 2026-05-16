СМИ: в турецком Самсуне взорвался украинский дрон

В городе Самсун на черноморском побережье Турции беспилотник упал в субботу утром на одну из улиц. При падении дрон взорвался. В результате инцидента в двух домах повреждены кровли и выбиты стекла, передает агентство DHA. Чудом никто не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП, в том числе принадлежность дрона и цель его запуска.

По данным издания Doğru Haber, взорвавшийся беспилотником был украинским. Отмечается, что, вероятно, летательный аппарат сбился с курса во время атаки на Крым или Краснодарский край из-за технической неисправности.

Анкара, Наталья Петрова

