В Стамбуле вооруженные люди устроили стрельбу у консульства Израиля

В Стамбуле трое вооруженных людей устроили стрельбу у консульства Израиля. По предварительным данным, два человека погибли, двое полицейских ранены.

Инцидент произошел в стамбульском районе Левент около здания израильского консульства. Несколько мужчин в камуфляже открыли огонь из винтовки и пистолета.

На место направили автобусы с силовиками и спецназ. Правоохранители ликвидировали двоих нападавших, еще одного удалось ранить и задержать. Как сообщают турецкие СМИ, личности террористов были установлены, один из них прибыл в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле, он имеет связи с экстремистской организацией.

В перестрелке пострадали двое полицейских. О возможных жертвах среди гражданских не сообщается.

С начала конфликта между ХАМАС и Израилем в 2023 году в районе израильского консульства постоянно дежурят вооруженные полицейские. В настоящее время в Турции нет израильских дипломатов.

Стамбул, Зоя Осколкова

