Восемь человек стали жертвами аварии с автобусом в Турции

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. По последним данным, погибли восемь человек.

ДТП случилось на автомагистрали Денизли – Айдын на юго-западе Турции. Автобус с пассажирами следовал по маршруту Измир – Анталья. Водитель не справился с управлением, транспорт врезался в дорожное ограждение и загорелся.

В результате восемь человек погибли, в том числе водитель автобуса. Отмечается, что среди жертв есть ребенок. Кроме того, 33 пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Причины ДТП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube