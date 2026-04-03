Турецкий курорт накрыла мощная песчаная буря из Африки

На юг Турции принесло пески из-за бури в Африке. Небо Антальи окрасилось в оранжево-красные оттенки. Об этом сообщает местный портал Antalyahakkinda.

Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, с южными ветрами пересекли Средиземное море и достигли турецкого побережья. В частности, наиболее заметный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи.

Песчаная буря сопровождалась ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

Ранее оранжевая пыль накрыла остров Крит. Изменения погодных условий даже повлияли на работу транспорта.

Анкара, Зоя Осколкова

