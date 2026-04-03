российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Турецкий курорт накрыла мощная песчаная буря из Африки

На юг Турции принесло пески из-за бури в Африке. Небо Антальи окрасилось в оранжево-красные оттенки. Об этом сообщает местный портал Antalyahakkinda.

Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, с южными ветрами пересекли Средиземное море и достигли турецкого побережья. В частности, наиболее заметный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи.

Песчаная буря сопровождалась ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

Ранее оранжевая пыль накрыла остров Крит. Изменения погодных условий даже повлияли на работу транспорта.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Турция

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, Турция,