Путин обсудил с Эрдоганом Украину и проблемы на Ближнем Востоке

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, в ходе которых затрагивались ближневосточная и украинская проблемы. Как сообщила пресс-служба Кремля, обе стороны высказались за мирное урегулирование конфликтов.

«Проведен углублённый обмен мнениями в связи с продолжающейся эскалацией военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Отмечено, что интенсивные боевые действия ведут к серьезным негативным последствиям не только регионального, но и глобального масштаба, в том числе в сфере энергетики, торговли и логистики», – пояснили в Кремле.

В пресс-службе администрации российского президента отметили, что лидеры констатировали совпадение позиций относительно необходимости скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных мирных договоренностей, которые бы учитывали законные интересы всех государств региона.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за неизменную готовность содействовать проведению соответствующего переговорного процесса. С учетом предпринимаемых киевским режимом попыток наносить удары по связывающей Россию и Турцию газотранспортной инфраструктуре и торговым судам в Черном море подчеркнута важность скоординированных мер в целях комплексного обеспечения безопасности в черноморской акватории», – говорится в сообщении Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

