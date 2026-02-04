Лидеры России и Китая договорились о личной встрече

Глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют в этом году провести двусторонние встречи на полях различных международных мероприятий, в том числе в рамках ШОС и БРИКС. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров государств.

Представитель Кремля уточнил, что Си Цзиньпин пригласил Путина приехать на саммит АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре, и президент РФ готов посетить эту встречу.

«Двусторонние встречи лидеров предусматривается провести в привязке и к другим международным мероприятиям, в частности по линии ШОС и БРИКС», – пояснил Ушаков, слова которого цитирует ТАСС.

В 2026 году также запланированы многочисленные контакты на высоком уровне, в том числе по линии правительств, парламентов, Совета безопасности, добавил помощник президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

