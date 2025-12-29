российское информационное агентство 18+

Понедельник, 29 декабря 2025

«Хороший темп…» Путин оценил перспективы полного освобождения Донбасса

Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин считает скорой возможность полного освобождения территории Донбасса. Об этом президент сказал на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

«Группировка войск «Центр» после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы, границ Донецкой Народной Республики», – сказал он, обратив внимание на «хороший темп» на других направлениях (цитата по ТАСС).

«Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», – сказал Путин (цитата по РИА «Новости»).

«В 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить. Хочу вас поблагодарить за результаты, Вас и весь личный состав», – отметил Путин в разговоре с представителями Генштаба Вооруженных сил России.

Москва, Анастасия Смирнова

