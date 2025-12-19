российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 декабря 2025, 17:55 мск

Путин пообещал подумать о приостановке ударов вглубь Украины по время выборов

Россия готова подумать над тем, чтобы не наносить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин во время «прямой линии»

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал он.

В то же время президент обратил внимание, что Россия продолжает проводить выборы, несмотря на тяжелую обстановку в пограничных с Украиной территориях, и ни от кого не требует обеспечить ей безопасность этих мероприятий.

Тем не менее Путин отметил, что готов подумать, как Россия могла бы обеспечить безопасность украинских выборов при условии предоставления права находящимся в России украинцам проголосовать на территории РФ.

Глава российского государства подчеркнул, что без проведения выборов украинская власть не может стать легитимной.

Москва, Анастасия Смирнова

