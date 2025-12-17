Один мирный житель погиб и десять, включая подростка, получили ранения в Белгородской области

В результате ударов вражеских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области один мирный житель погиб и еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мирный житель погиб в селе Замостье Грайворонского округа, где FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Двоих мужчин, которые также находились в машине, доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. У них диагностированы баротравмы.

Вместе с тем, как отметил губернатор, в селе Замостье в результате атаки дрона повреждена еще одна машина, в которой находились супруги. У мужчины диагностировали баротравму, у женщины – ссадины и ушиб коленного сустава, а также баротравму.

В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек, в том числе подросток. Пятнадцатилетнюю девочку и троих взрослых, получивших баротравмы, госпитализировали в больницы Белгорода. Остальные пострадавшие после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение.

На месте атаки повреждены остекление семи квартир в трех МКД и здание социального объекта, добавил губернатор Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

