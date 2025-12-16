ВСУ нанесли удар по линии энергоснабжения Запорожской АЭС

В результате огневого воздействия энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции в телеграм-канале.

«В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи «Ферросплавная-1» на станцию не поступает. Внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии – ВЛ «Днепровская», – уточнили на ЗАЭС.

Специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ. На станции заверили, что ситуация находится под полным контролем, радиационный фон в норме, условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий со своей стороны уточнил, что ВСУ совершили попытку атаки на Запорожскую АЭС. В результате артобстрела повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой электростанций.

«Очередная попытка ядерного терроризма. Нет слов, которыми можно объяснить больные попытки противника обстреливать ядерный объект», – отметил глава Запорожской области в своем телеграм-канале.

Энергодар, Анастасия Смирнова

