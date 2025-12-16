В МИД России считают, что конфликт на Украине близится к завершению

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что урегулирование украинского конфликта уже «на пороге».

«Очень уверен и почти убежден, что мы находимся на пороге разрешения этого ужасного кризиса», – сказал дипломат в интервью ABC News (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос, насколько он уверен в том, что стороны находятся на пороге разрешения украинского конфликта.

«Российская специальная военная операция была неизбежна из-за того, что события развивались в совершенно неправильном направлении с того момента, как мы начали. Не было другого выхода, кроме как начать, – продолжил Рябков. – Прямо сейчас, после всех этих ужасных трагедий и событий в других местах, которые не обязательно были связаны с ситуацией, но все же произошли, я полагаю, многие в мире, в том числе в США, начали рассматривать альтернативу».

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия готова к сделке, «если использовать слова президента Трампа». «Я надеюсь, скрестив пальцы, что это произойдет скорее раньше, чем позже», – добавил он.

При этом он отметил, что у Москвы пока нет понимания, о чем делегации США, Украины и Европы договорились в Берлине на переговорах по украинскому урегулированию. В то же время, указал Рябков, Россия готова удвоить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине. Дипломат напомнил, что в 2022 году стороны были близки к решению, но сейчас ситуация усложнилась. Россия готова работать над преодолением существующих противоречий в подходах к мирному урегулированию.

Дипломат также заявил, что Москва ни в какой форме не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. Это не обсуждается, подчеркнул он. «У нас вместе получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции», – отметил замминистра.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что российская сторона никогда не согласится на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие войск стран Европы из «коалиции желающих». «Коалиция желающих – это то же самое (что и НАТО – прим. ред.). А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО», – сказал замглавы МИД (цитата по РИА «Новости»).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube