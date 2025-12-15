российское информационное агентство 18+

Понедельник, 15 декабря 2025, 19:59 мск

Трое жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ по автомобилям

В Белгородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов по гражданским автомобилям получили ранения трое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Одно из ЧП произошло в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая при ударе дрона по легковому автомобилю. Мужчине со множественными осколочными ранениями ног оказана необходимая помощь в центральной районной больнице.

Похожая атака была в селе Глотово, где дрон ударил по движущему легковому автомобилю. В результате ранены супруги. Мужчине и женщине с минно-взрывными травмами, а также различными осколочными ранениями оказана необходимая помощь в центральной районной больнице.

Как уточнил губернатор, все пострадавшие будут переведены для лечения в горбольницу Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

