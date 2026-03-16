Понедельник, 16 марта 2026, 17:42 мск

Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника получил ранения мирный житель, передвигавшийся на велосипеде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в Шебекинском округе в селе Маломихайловка.

«В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, у пострадавшего осколочные ранения живота и ноги. Необходимая помощь оказывается», – отметил губернатор.

Белгород, Анастасия Смирнова

В Брянской области украинский беспилотник ударил по автозаправочной станции / На подлете к Москве сбиты еще пять украинских беспилотников / ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины / ВС России нанесли новые удары по инфраструктуре Украины / Армия России ударила по оборонке, энергетике и военным аэродромам Украины / Днем над Россией уничтожили 42 украинских беспилотника / ВСУ устроили артиллерийский обстрел Энергодара / МИД России вызвал послов Британии и Франции из-за ракетного удара по Брянску

