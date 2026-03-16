Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника получил ранения мирный житель, передвигавшийся на велосипеде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, ЧП произошло в Шебекинском округе в селе Маломихайловка.
«В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, у пострадавшего осколочные ранения живота и ноги. Необходимая помощь оказывается», – отметил губернатор.
Белгород, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»