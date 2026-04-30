ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Группировка войск «Север» в зоне спецоперации установила контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области. Кроме того, за сутки бойцами группировки «Центр» освобождено село Новоалександровка на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска поразили используемым ВСУ объекты энергетической инфраструктуры Украины, места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 районе. Удары по целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки в результате действий российских военные составили порядка 1100 боевиков.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и ударили по позициям противника в направлении Нечволодовки, Ковалевки, Моначиновки, Кутьковки, Шийковки Харьковской области, Татьяновки, Старого Каравана, Красном Лимане и Пришибе в ДНР. Донецкой Народной Республики.

В то же время бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Подольское, Константиновка, Кривая Лука, Артема, Краматорск и Рай-Александровка в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Копани, Розовка, Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка Запорожской области, Великомихайловка и Добропасово Днепропетровской области.

Самые большие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Центр», подразделения которой ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Матяшево, Приют, Василевка, Грузское, Кучеров Яр, Шевченко, Доброполье в ДНР, Наталовка, Новопавловка, Новоподгорное и Марьевка Днепропетровской области. В результате были уничтожены более 295 украинских боевиков, БМП, бронетранспортер, шесть боевых бронемашин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Вместе с тем средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 571 беспилотник самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

