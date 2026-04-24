Еще один мирный житель Белгородской области ранен при ударе дронов ВСУ

в Белгородской области в результате очередной атаки вооруженных формирований Украины с применением дронов получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Два FPV-дрона атаковали трактор на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое. Водителя с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили в Краснояружскую ЦРБ» , – уточнил Гладков в своем канале в Мах.

По его словам, после оказания помощи пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено.

Ранее сегодня глава Белгородской области сообщал, что при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль погибла пассажир, водитель ранен.

Белгород, Анастасия Смирнова

