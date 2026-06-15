Трое механизаторов в Брянской области погибли при ударе украинских БПЛА

В Брянской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли трое механизаторов, проводивших в поле сельхоз работы. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».

«Украинские террористы нанесли удар с помощью БпЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг» вблизи п. Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов», – уточнил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в результате ночной атаки украинских беспилотников три человека погибли, еще трое, среди которых ребенок, пострадали. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО сбили 123 вражеских БПЛА самолетного типа над 13 российскими регионами, в том числе над территорией Тульской области.

Брянск, Анастасия Смирнова

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