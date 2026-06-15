Три человека погибли, еще трое ранены при атаке БПЛА на Тулу

В Тульской области в результате ночной атаки украинских беспилотников три человека погибли, еще трое, среди которых ребенок, пострадали. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО сбили 123 вражеских БПЛА самолетного типа над 13 российскими регионами, в том числе над территорией Тульской областью.

Беспилотники ВСУ также уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Тульской области БПЛА ударили по жилому сектору городского округа Тула. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский повреждены несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали», – написал ночью глава региона в своем канале в «Максе». На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и горадминистрации, добавил Миляев. В правительстве начал работу оперативный штаб.

В Грайворонском округе Белгородской области при атаке вражеского дрона на частный дом пострадала мирная жительница, сообщил региональный оперштаб. Пострадавшая с осколочными ранениями ног доставлена в больницу в Белгороде. Дом и надворные постройки полностью уничтожены огнем. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

В Брянской, Калужской, Ростовской области при отражении воздушной атаки ВСУ обошлось без пострадавших и последствий на земле.

На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника, отчитался ночью мэр столицы Сергей Собянин.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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