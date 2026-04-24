Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе: погибла женщина

Пассажир погибла, водитель ранен в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в белгородском приграничье. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по машине в селе Гора-Подол Грайворонского округа, после атаки автомобиль загорелся. От полученных ранений женщина погибла на месте. Водитель машины был тяжело ранен. Врачи Грайворонской ЦРБ диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья. Пострадавший находится в реанимации. Автомобиль уничтожен огнем.

Белгород, Наталья Петрова

