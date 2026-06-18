Великобритания отправит Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО

Лондон намерен направить Киеву 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов и 350 ракет ПВО до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении британского министерства обороны.

Предполагается, что в пакет помощи для вооруженных формирований Украины будут включены многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны «Мартлет» (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы.

В целом такая поддержка для Киева оценивается в 752 млн фунтов стерлингов (почти $1 млрд). Пакет является частью кредита для Киева в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Как уточняет РИА «Новости», эти средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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