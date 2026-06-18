Лавров пообещал массированные удары по Украине

Россия намерена нанести массированные удары по объектам на Украине, от которых зависит боеспособность вооруженных формирований киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву. По его словам, эта цель, поставленная главой российского государства Владимиром Путиным, уже выполняется,

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – пояснил глава МИД России, слова которого приводит ТАСС.

Лавров считает, что реальные шаги должны последовать в ответ на атаку киевского режима на Московский регион. «Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье ночью и утром 18 июня подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В столице дроны ударили по НПЗ в Капотне. Также повреждения зафиксированы на территории торгового комплекса «Садовод». В аэропорту Шереметьево пассажиров эвакуировали в укрытия. В Московской области ранена женщина. Кроме того, повреждены многоквартирный и частные дома, торговый центр и фитнес-центр.

Казань, Анастасия Смирнова

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