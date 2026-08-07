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14 ударов по Украине и 34 уничтоженных морских судов за неделю: Минобороны о ходе СВО

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за последнюю неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В результате ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия военной промышленности, используемые украинской армией логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Также уничтожены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для складирования и ремонта военной техники, хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ, добавили в Минобороны.

Кроме того, с 1 по 7 августа российскими военными были поражены 34 морских судна, действовавших интересах ВСУ. В их числе – 31 сухогруз и три буксира, уточнили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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