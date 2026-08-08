Российские войска нанесли ночной удар по Киеву и сухогрузам под Одессой

Сегодня ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в Киеве, а также сухогрузам с военным снаряжением под Одессой.

В ведомстве уточнили, что в Киеве, в частности, атаковано промышленное предприятие Киев-111 (ООО «Файер Пойнт»), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», и где также хранятся компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.

Вместе с тем поражен склад ГСМ Киев-3 (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки нефтепродуктов для ВСУ с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский». На объекте ежедневно заправляются бензовозы, которые направляются на восток страны для обеспечения группировок украинских войск.

Кроме того, ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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