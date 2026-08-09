российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру на Украине

Сегодня ночью Вооруженные силы России нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были осуществлены с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников.

В ведомстве уточнили, что в порту Одесса поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск разгромлены также склады горюче-смазочных материалов и военного имущества;

В населенных пунктах Беляры (27 км. северо-восточнее порта «Одесса») и Новые Беляры (28 км северо-восточнее порта «Одесса») нанесены удары по резервуарам с горючим, предназначенным для ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова