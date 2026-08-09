Российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру на Украине

Сегодня ночью Вооруженные силы России нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были осуществлены с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников.

В ведомстве уточнили, что в порту Одесса поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск разгромлены также склады горюче-смазочных материалов и военного имущества;

В населенных пунктах Беляры (27 км. северо-восточнее порта «Одесса») и Новые Беляры (28 км северо-восточнее порта «Одесса») нанесены удары по резервуарам с горючим, предназначенным для ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова