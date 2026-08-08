Из-за падения обломков БПЛА на Ильском НПЗ произошел пожар: пострадали шестеро человек

В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего пострадали шестеро человек. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадали 6 человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил руководитель муниципалитета в своем канале в «Максе».

По его словам, на месте ЧП работают оперативные и специальные службы. «Возгорание на данный момент ликвидировано», – добавил он.

Краснодар, Анастасия Смирнова