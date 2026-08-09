При ночной атаке БПЛА на Белгород 5 человек погибли и более 20 получили ранения

В результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород пятеро мирных жителей погиб и еще более 20 получили ранения, включая двоих детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Погибли женщина и четверо мужчин, один из которых скончался в больнице. При этом в штабе сообщали ранее о 25 пострадавших.

«Один ребенок, мальчик 4 лет, продолжает лечение в детской областной клинической больнице. Также в медицинские учреждения госпитализированы 12 взрослых, один из них находится в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Согласно уточненным данным, в Белгороде повреждены три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 многоквартирных и пять частных домов.

На местах продолжают работать экстренные службы. Сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства помогают с ликвидацией последствий – вывозят битое стекло и мусор, приводят в порядок территории. Всего на всех объектах сейчас работают более 200 рабочих подрядных организаций, Белгорблагоустройства и порядка 30 единиц техники.

В пункты временного размещения направлены 26 горожан, чье жилье пострадало в результате ночной атаки.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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