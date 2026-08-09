Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Уфе

Украинские беспилотники атаковали предприятия в Уфе, один из БПЛА попал в башенный кран. Об этом сообщил башкирский республиканский Госкомитет по ЧС.

«Новая террористическая атака на предприятия Уфы. Беспилотники сбиты, один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районе – задел башенный кран и упал на кровлю. Возникло возгорание, все службы на месте», – уточняется в сообщении.

В Госкомитете также отметили, что погибших и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Как сообщалось ранее, сегодня атакам подверглись и ряд других регионов. В Белгороде в результате массированного удара украинских БПЛА пострадали 13 человек, в том числе двое детей.

По данным Министерства обороны РФ, ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 153 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 18 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Уфа, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube