Российская армия за неделю взяла под контроль 8 поселков в зоне СВО

Российская армия продолжает наступать практически на всех фронтах в зоне специальной военной операции. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, за минувшую неделю бойцы ВС РФ установили контроль над восемью населенными пунктами в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Группировка войск «Север» в течение недели заняла населенные пункты Белый Колодезь, Устиновка и Бакшеевка Харьковской области, Рыжевка Сумской области, а вчера выбила противника из населенного пункта Анискино Харьковской области.

Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ольговка Харьковской области.

Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Любицкое и Зарница Запорожской области.

В то же время «Южная» группировка войск продвинулись в глубину украинской обороны противника, а подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение.

Общие потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили до 9600 боевиков.

По информации Минобороны, средствами ПВО за неделю были сбиты 6575 вражеских беспилотников самолетного типа, 91 управляемая авиабомба и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Силами Черноморского флота уничтожены пять морских дронов ВСУ.

Как сообщалось, с 1 по 7 августа Вооруженные силы России нанесли два массированных и 12 групповых ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине. Кроме того, были поражены 34 морских судна, действовавших в интересах ВСУ.

Москва, Наталья Петрова