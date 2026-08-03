Армия России взяла под контроль еще два поселка в Харьковской области

Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль российских войск за минувшие сутки. Как сообщает Минобороны, подразделения группировки войск «Север» заняли поселок Белый Колодезь в Волчанском районе и село Устиновка в Купянском районе.

Кроме того, как отмечается в сводке военного ведомства, бойцы группировки нанесли поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы Харьковской области. В Сумской области российские военные атаковали противника в районах населенных пунктов Уланово, Степовое и Кияница.

Как отметили в Минобороны, ВСУ лишились важных логистических центров после перехода под российский контроль Белого Колодезя и Устиновки. «Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей», – сказано в сообщении ведомства.

Тем временем, российские силы на других направлениях специальной военной операции улучшили свое положение. Так, группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по врагу у Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки, Сидорово, Маяков, Райгородка и Красного Лимана в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» также заняли более выгодные рубежи и бьют противника в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское в ДНР.

«Южная» группировка улучшила тактическое положение и атаковала неприятеля в районах населенных пунктов Николаевка, Веролюбовка, Николайполье, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка в ДНР.

Бойцы группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и поразили живую силу и технику противника около Зеленого, Нового Поля, Неженки, Широкого, Тимошевка, Егоровки, Зарницы и Никольского Запорожской области.

В то же время в результате ударов российской армии были поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 151 районе.

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 651 вражеский беспилотник самолетного типа, семь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов системы HIMARS.

Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Наталья Петрова