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В Запорожской области объявлен режим ЧС из-за сбоев электроснабжения после ударов ВСУ

На территории Запорожской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня из-за сбоев в электроснабжении в результате ударов украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В связи с продолжительным аварийным отключением энергоснабжения в результате террористической атаки противника на критическую инфраструктуру региона и, как следствие, нарушением водоснабжения, на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

По его словам, это решение позволит существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий.

Глава Запорожской области заверил, что в регионе будет осуществляться подвоз воды и введут графики. «Дал поручение главам администраций организовать адресную доставку технической и питьевой воды в социальные учреждения и отдаленные районы, где давление в сети недостаточное. Списки адресов подвоза будут опубликованы администрациями муниципальных образований. Особое внимание – пожилым людям и инвалидам, им вода будет доставляться адресно», – отметил Балицкий, призвав жителей сообщать о маломобильных и пожилых гражданах, нуждающихся в доставке воды на дом.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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